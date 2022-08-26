Підручний прикро втратив медаль у перші гонці ЧС з біатлону: результати суперспринту

У четвер, 25 серпня, стартував чемпіонат світу з літнього біатлону. 26 серпня на у Рупольдингу розіграли комплект нагород у чоловічому суперспринті.

Перший старт за пів року

Для української збірної це був перший старт після Олімпійських ігор. Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення росії на територію України, національна команда достроково закінчила сезон, повідомляє 24 канал.

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До фіналу суперспринту пробилися Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Суперспринт нагадує гонку з масовим стартом. Спортсмени долають 7,5 кілометра та мають чотири вогневі рубежі: два лежачи та два стоячи.

Капітан чоловічої команди був близьким до того, щоб здобути нагоду. Він продемонстрував "чисту" стрільбу під час стрільби лежачі.

На першій стійці українець схибив одного разу, однак продовжував бути серед лідерів. Дмитро вийшов зі стрільбища 2-м. На останньому рубежі Підручний двічі не закрив мішень. У підсумку він посів 10-те місце, програвши лідеру 28 секунд.

Дмитро Підручний у перші дні повномасштабної російсько-української війни доєднався до лав Національної гвардії України.

Антон Дудченко також припустився трьох хиб. У підсумку він посів 13-ту сходинку. Його відставання від лідера становить 43 секунди.

Перемогу здобув німець Філліп Горн, двоє представників Швеції розділили п'єдестал, Себастьян Самуельссон посів друге місце, а третє – Пеппе Фемлінґ.

Результати суперспринту серед чоловіків

1. Філліп Горн (Німеччина, 0+1+1+0) 16:55.4

2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 2+0+1+0) +0.2

3. Пеппе Фемлінґ (Швеція, 0+2+1+0) +0.7

...

10. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+2) +28.3

13. Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+1) +43.2