Три українці кваліфікувалися до персьюту: результат спринту останнього етапу Кубка світу

В норвезькому Голменколлені стартував дев'ятий етап Кубка світу з біатлону. На жаль, українські біатлоністи виступили нижче своїх можливостей.

На старт чоловічої спринтерської гонки в Голменколлені вийшли 108 спортсменів, пише 24 канал. Збірну України представили п'ять біатлоністів: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

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Українцям забракло швидкості

Першим з наших біатлоністів розпочав гонку Артем Прима. 35-річний спортсмен "чисто" відстріляв на першому вогневому рубежі, але на "стійці" припустився двох промахів. У підсумку Прима фінішував 51-м.

Найкращий результат серед українських біатлоністів продемонстрував Богдан Цимбал. Українець допустив одну помилку на останній стрільбі, але зумів випередити Артема Приму.

Антон Дудченко теж припустився лише однієї помилки, але він значно поступався у швидкості суперникам. 26-річний біатлоніст фінішував на 58-му місці. Саме ця трійка зуміла кваліфікуватися до персьюту.

Артем Тищенко та Денис Насика опинилися поза межами топ-60.

Золоті медалі останнього спринту сезону завоював Йоганнес Бьо. Норвежець випередив шведа Мартіна Понсілуому на 23,9 секунд. "Бронза" дісталася Бенедікту Доллю з Німеччини.

Результат чоловічого спринту в Голменколлені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1) 25:13.0

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) +23.9

3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +28.9

4. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+1) +46.5

5. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +48.0

6. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0) +55.9

...

44. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:19.4

51. Артем Прима (Україна, 0+2) +2:28.7

58. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +2:40.1

71. Артем Тищенко (Україна, 0+2) +2:58.9

81. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:15.5

У п'ятницю, 17 березня, на етапі Кубка світу в Голменколлені відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів. Початок – о 16:20.