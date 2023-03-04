13-та перемога Йоганнеса Бьо на етапах Кубка Світу: результат персьюту в Нове-Место

У чеському Нове-Место відбулася гонка переслідування для чоловіків. На жаль, українські біатлоністи опинилися поза межами топ-30.

Програму третього змагального дня етапу Кубка світу з біатлону відкривала чоловіча гонка переслідування. Україна в персьюті була представлена трьома біатлоністами: Антоном Дудченко, Артемом Примою та Богданом Цимбалом. Дмитро Підручний не вийшов на старт гонки через нещодавню травму коліна.

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Скромний виступ українців

Першим серед українців вийшов на трасу Антон Дудченко. Наш біатлоніст допустив шість промахів на дистанції. Невдала стрільба не дозволила йому покращити стартову 17-ту позицію. У підсумку Антон фінішував 38-м.

У залікову зону також потрапив Артем Прима, який у порівнянні з результатом у спринті втратив чотири позиції. Українець допустив 4 промахи на трьох останніх вогневих рубежах і в підсумку фінішував 39-м.

Найкраще серед українців виступив Богдан Цимбал. Український біатлоніст повторив власний рекорд сезону на Кубку світу, посівши 31-е місце на фініші. Богдан у порівнянні зі стартовим номером зумів відіграти 12 позицій.

Чемпіоном персьюту в Нове-Место став норвежець Йоганнес Бьо. На фініші він випередив свого брата на 34,6 секунд. "Бронза" дісталася шведу Мартіну Понсілуомі.

До речі, це 13-та особиста перемога Бьо-молодшого на етапах Кубка світу, а також 16-та перемога в сезоні, включно з Чемпіонатом світу в Обергофі 2023..

Результат чоловічого персьюту в Нове-Место

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 25:53.7 хвилини

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) +44.3

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+3+1+1) +1:11.0

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