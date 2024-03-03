Костюк із суперкамбеком переграла п'яту ракетку світу та пробилася до фіналу турніру в Сан-Дієго

У неділю, 3 березня, відбулися півфінальні матчі турніру серії WTA 500 в Сан-Дієго. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою.

Джессіка Пегула – Марта Костюк 0:2 (6:7, 1:6)

Це була третя очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав годину 37 хвилин і став першим тріумфальним для українки в історії особистих протистоянь, пише 24 Канал.

Читайте також Вболівальниця заховала м'яч собі в груди під час матчу Костюк: кумедне відео

Початок першого сету був повністю за американкою. Вона зробила 2 брейка й виходила на завершення партії з перевагою 5:1. Проте Костюк не збиралася здаватися й продемонструвала неймовірний характер, здійснивши камбек. Вона взяла 5 поспіль геймів і, в підсумку, все вирішувалося на тай-брейку. де Марта була успішнішою – 6:7.

Другий сет не змінив перебіг матчу. Марта Костюк і надалі домінувала та дозволила суперниці взяти лише гейм престижу – 1:6.

Протягом матчу Марта Костюк зробила 3 ейси при 9 подвійних помилках, реалізувала 5 з 8 брейк-поінтів та виграла 7 із 9 геймів на своїй подачі.

. Ця перемога стала історичною для українки –та пробилася до другого фіналу в кар'єрі на турнірі серії WTA. Минулого року Марта взяла титул в Остіні.

У вирішальному матчі Марта Костюк зіграє проти кривдниці Лесі Цуренко в першому колі турніру британки Кеті Бултер. Старт поєдинку заплановано на 4 березня о 1:00.

Дивіться відеоогляд матчу Пегула – Костюк