За два кроки від п'єдесталу: Джима та Підручний посіли п'яте місце в Різдвяній гонці

У німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна біатлонна Різдвяна гонка. Другий рік поспіль впевнену перемогу здобули французи Жюлья Сімон та Фаб'єн Клод.

У четвер, 28 грудня, у німецькому Гельзенкірхені, на стадіоні футбольного клубу Шальке, відбулася Різдвяна гонка 2023. Традиційні різдвяні перегони пройшли за участі 10 команд, у тому числі українців Юлії Джими та Дмитра Підручного.

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Французи Жюлья Сімон та Фаб'єн Клод виграли Різдвяну гонку 2023

У масстарті, який був де-факто кваліфікацією, український тандем посів четверте місце, програвши понад хвилину французам Жюльї Сімон та Фаб'єну Клоду. У підсумку саме команда Франції здобула перемогу й у фіналі, не дозволивши переслідувачам себе наздогнати.

Варто зазначити, що Сімон та Клод виграли Різдвяну гонку другий рік поспіль. Минулого року цим французам також не було рівних.

На жаль, Джима та Підручний у переслідуванні виступили не надто вдало, зіштовхнувшись із проблемами на вогневих рубежах. Як наслідок, п'яте місце на фініші.

Результат Різдвяної гонки 2023

1. (Франція) Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (3) 34:43,5

2. (Норвегія) Інґрід-Ландмарк Тандреволд / Стурла Легрейд (3) +57,5

3. (Словенія) Полона Клеменчіч / Яков Фак (2) +1:08,2

4. (Німеччина) Яніна Хеттіх-Вальц / Роман Реєс (4) +1:10,1

5. (Україна) Юлія Джима / Дмитро Підручний (6) +1:30,5

6. (Німеччина) Ханна Кебінґєр / Бенедікт Долль (7) +1:32,2

7. (Бельгія) Лотте Лі / Флоран Клод (4) +1:37,3

8. (Чехія) Маркета Давідова / Міхал Крчмарж (6) +1:58,1

9. (Швейцарія) Емі Басерга / Себастьян Сталдер

10. (Австрія) Ліза-Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер

Україна вигравала Різдвяну гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а в 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.