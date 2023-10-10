Юнацька збірна України з динамівцем зі скандальної вечірки поступилася на турнірі в Сеулі

Підопічні Олега Кузнецова готуються до кваліфікаційного раунду Євро-2024. Одним з етапів підготовки до матчів відбору став міжнародний турнір в Сеулі.

У вівторок, 10 жовтня, юнацька збірна України U-19 поєдинком проти Південної Кореї стартувала на міжнародному турнірі в Сеулі. У стартовому складі "синьо-жовтих" на поле динамівець Дмитрій Кремчанін, який став одним з фігурантів скандальної вечірки в київському ресторані.

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Результативна гра не на користь українців

Підопічні Олега Кузнецова активно розпочали зустріч, створивши кілька небезпечних моментів поблизу воріт господарів турніру. Проте в першому епізоді футболіст португальського Ешторілу Деркач не реалізував вихід сам на сам, а в іншому Гусєв-молодший не скористався класним пасом Кремчаніна.

На 11-й хвилині корейці відкрили рахунок в матчі. Проте незабаром "синьо-жовті" відігралися. Динамівець Василець замкнув передачу свого одноклубника Пономаренка.

Відео голу Васильця

Та все ж на перерву команди пішли за переваги господарів. В другому таймі м'яч ще двічі побував у сітці воріт збірної України. Команді Кузнецова завдяки зусиллям Панченка (Рух) вдалося скоротити розрив у рахунку.

Відео голу Панченка

У підсумку наша команда поступилася з рахунком 2:4. Свій наступний матч "сиьо-жовті" зіграють 12 жовтня проти збірної В’єтнаму.

Південна Корея (U-19) – Україна (U-19) 4:2

Голи: (11), (44), (62), (79) – Василець (24), Панченко (78).

Україна: Фесюк, Балаба (к), Білоконь (Лисенко, 46), Михавко, Гусєв, Ващенко, Михайлів (Янчишин, 61), Деркач (Микитюк, 72), Василець (Годя, 61), Кремчанін (Шамузов, 61), Пономаренко (Панченко, 72).

Календар матчів Seoul Cup (U‑19) за участю України

10 жовтня. Південна Корея — Україна 4:2 (Василець, Панченко)

12 жовтня. В’єтнам — Україна (10:00)

15 жовтня. Україна — Марокко (06:30)

Вже 15 листопада юнацька збірна України стартує у кваліфікаційному раунді Євро-2024 (U-19). Суперниками нашої команди будуть збірні: Словаччини, Косова та Мальти.