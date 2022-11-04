Артем Довбик – найкращий бомбардир групового раунду Ліги конференцій

Дніпро-1 прикро втратив нічию у матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги конференцій проти АЗ. Єдиний гол у ворота суперника забив Артем Довбик.

На 40-й хвилині нападник зрівняв цифри на табло. На жаль, гол Артема Довбика не приніс Дніпру-1 бодай одне очко. Наприкінці матчу АЗ завдяки м'ячу Павлідіса вдруге за зустріч повів у рахунку та став переможним. У підсумку – 2:1, звитяга нідерландського клубу.

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Потрапив одразу у два результативні рейтинги

АЗ та Дніпро-1 пробились у плей-офф Ліги конференцій.

М'яч Артема Довбика у ворота АЗ став для нього 5-м у груповому раунді. Форвард дніпровського клубу став найкращим бомбардиром за підсумками групового раунду-2022/2023.

Довбик взяв участь в усіх шести матчах, у яких забив 6 голів та зробив 2 асисти. Для цього Артему знадобилось 540 хвилин.

У форварда збірної України аж 7 переслідувачів: Мікаель Ішак (Лех), Моралес (Вільяреал), Алекс Баена (Вільяреал), Міхал Скораш (Лех), Лука Йович (Фіорентина), Александар Чавріч (Слован Братислава), Фуссені Діабате (Партизан) – в усіх по 4 голи.

Але це не єдиний результативний список, у якому знайшлось місце українцю. Довбик увійшов у рейтинг найкращих футболістів за кількістю голів та асистів разом. Артем посів другу позицію – 7 (5 голів та 2 асисти).

Український нападник поступився лише представнику польського Леха Мікаелю Ішаку.

Довбик продовжить підкорювати Лігу конференцій у стадії плей-офф.