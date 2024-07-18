Оновлений рейтинг ФІФА: Україна втратила одну позицію – значення для відбору до ЧС-2026

У четвер, 18 липня, Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг чоловічих збірних. Україна в ньому зазнала регресу.

Останнє оновлення було після першого туру Євро-2024. Після цього "синьо-жовті" переграли Словаччину (2:1) та зіграли внічию з Бельгією (0:0), що не допомогло пробитися команді Реброва у плей-оф турніру.

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Україна втратила важливе місце в рейтингу

Після вильоту з континентальної першості на груповому етапі збірна України опустилася з 24-го на 25-те місце. Наразі "синьо-жовті" у своєму активі мають 1567,25 бала.

Нагадаємо, що рейтинг ФІФА матиме вплив на формування кошиків у жеребкуванні кваліфікації на мундіаль 2026 року. Воно відбудеться наприкінці 2024 року, де європейські збірні будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд.

Тому, щоб потрапити до першого кошика треба перебувати у топ-12 найкращих національних команд континенту згідно з рейтингом ФІФА. Україна протягом довгого часу утримувала саме 12-ту сходинку, проте після закінчення чемпіонату Європи її втратила.

Наразі команда Сергія Реброва розташувалася на тринадцятому місці серед європейських збірних. Її випередила Австрія, яка на Євро-2024 дійшла до 1/8 фіналу.



Топ-15 європейських збірних у рейтингу за липень 2024 року / Скриншот із сайту ФІФА

Україна ще має шанс виправити ситуацію та повернутися у топ-12, але для цього треба якнайкраще зіграти в Лізі націй і сподіватися на провальні виступи Австрії або Данії.

Зазначимо, що в топ-10 рейтингу також відбулося декілька змін. Іспанія після перемоги на Євро-2024 увірвалася в трійку найкращих, а завдяки виходу до фіналу Копа Америка-2024 Колумбія піднялася на дев'яту сходинку.

Оновлений рейтинг ФІФА за 18 липня 2024