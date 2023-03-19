Марсель із Маліновським здобув непросту перемогу в Лізі 1 та продовжив гонку за ПСЖ: відео голів

Провансальці першими пропустили від Реймса, але змогли зробити камбек ще до перерви. Дублем відзначився нападник Алексіс Санчес.

Реймс – Марсель 1:2

Голи: Балогун, 12 – Санчес, 16, 29.

У Франції підійшов до завершення 28 тур Ліги 1. В останньому поєдинку вікенду один з грандів чемпіонату Марсель відправився в гості до міцного середняка Марселя, пише 24 канал.

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Для підопічних Ігора Тудора вкрай важливо було здобути три очки. По-перше, це дозволило б провансальцям повернутись на друге місце, обігнавши Ланс. А по-друге перемога наблизила б Марсель до першого ПСЖ, який у неділю поступився вдома Ренну (0:2).

З перших хвилин на полі з'явився і українець Руслан Маліновський. Втім старт гри був за господарями. На 12 хвилині Балогун відкрив рахунок, вдало замкнувши простріл Мунетсі з флангу.

Однак Марсель одразу взявся за відігравання і вже до перерви вів у рахунку. Героєм в обох випадках став Алексіс Санчес. Спочатку чилієць ідеально від стійки забив зі стандарту, а пізніше відгукнувся на вибивання від кіпера Пау Лопеса і реалізував вихід сам-на-сам.

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Після перерви гості перейшли на утримання рахунку, тоді як Реймс організував серйозний тиск на ворота Лопеса. Маліновський був замінений на 64 хвилині, поступившись місцем на полі Унахі.

Кіперу довелось зробити чотири сейви, але все ж Марсель встояв та здобув непросту перемогу. Команда Ігора Тудора повернулась на другу сходинку і має відрив від четвертого Монако у п'ять очок. Шанси на чемпіонство теж залишаються, але доволі примарні. ПСЖ має перевагу у сім балів за 10 турів до завершення.

Відеоогляд матчу Реймс – Марсель: