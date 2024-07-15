"Хочу стати чемпіоном": боксер із США кинув виклик Берінчику

Американський проспект Реймонд Мураталья викликав на бій українського боксера Дениса Берінчика. Він висловив бажання стати чемпіоном у легкій вазі.

Після перемоги над ексчемпіоном в напівлегкій вазі Тевіном Фармером, Мураталья вважає, що це перепустка до чемпіонського бою. Реймонд в цьому поєдинку не вразив, але через якість ударів судді віддали йому перемогу.

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Проспект Мураталья проти Берінчика

Реймонд заявив, що хоче битись з Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО), щоб забрати титул чемпіона WBO. Українець здобув його у травні 2024 року проти Емануеля Наваррете. За роздільним рішенням суддів перемогу віддали Денису.

Я хочу стати чемпіоном. Берінчик назвав моє ім'я. Я просто зараз називаю його ім'я,

– сказав Реймонд.

Якщо бій з Берінчиком не відбудеться, то Мураталья хоче битись за титул WBC проти Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

Нагадаємо, що українець планував захистити титул у поєдинку з Марком Чемберленом наприкінці цього року. Ще одним суперником Берінчика може бути Вільям Сепеда.