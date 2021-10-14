Революція в суддівстві: ФІФА хоче забрати у рефері визначення офсайду

Ексменеджер лондонського Арсеналу Арсен Венгер повідомив про потенційне впровадження технологій вже на найближчому великому турнірі серед національних збірних – ЧС-2022.

З цією метою повинна бути введена в дію технологія автоматичного визначення положення "поза грою".

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"Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості прийняття рішень, особливо що стосується правил офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу можна буде приймати дуже швидкі рішення з цього питання. Це буде менше гальмувати гру, тому що це те, в чому можна звинуватити VAR.

Є висока ймовірність, що визначення офсайду буде автоматизовано на чемпіонаті світу-2022. Я зобов'язаний зберігати цю інформацію в секреті, але це буде наступним великим досягненням в суддівстві", – сказав Венгер.

Коли ЧС-2022?