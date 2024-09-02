"Усика легко перемогти": колишній чемпіон дав пораду Ф'юрі на реванш проти українця

Навесні Олександр Усик став першим абсолютом хевівейту за останню чверть століття. Він здолав у статусній битві до того непереможного Тайсона Ф'юрі.

Попереду на них очікує реванш. Він відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.

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Порада Ф'юрі від Сондерса

Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Біллі Джо Сондерс. Він заявив, що українця майже нереально перебоксувати, проте впевнений, що у Тайсона Ф'юрі є козир, яким варто обов'язково скористатися.

"Не думаю, що хтось зможе перебоксувати Усика. Однак Тайсон може його перемогти тричі за вечір, якщо дотримуватиметься плану на бій.

Усика легко перемогти, Тайсону треба використовувати свої габарити. Він повинен використовувати свої переваги по-максимуму, якщо він хоче перемогти цього хлопця", – заявив Сондерс.

Цікаво. Раніше Чжан Чжилей зробив прогноз на реванш Усика – Ф'юрі. Він вважає, що українець знову здобуде перемогу.

Нагадаємо, що в першому бою українець переміг роздільним рішенням суддів. Вони віддали йому перевагу – 115:112, 113:114, 114:113.