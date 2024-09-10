"Завершить свою кар'єру": претендент на пояс Усика зробив заяву щодо реваншу українця з Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 18 травня провели "бій століття", де на кону стояв статус першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів. Тоді українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів і вписав своє ім'я золотими літерами в історію боксу.

Попереду на бійців очікує реванш за пояси WBC, WBA та WBO. Він відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

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Прогноз від непереможного німця

Своїми думками щодо майбутньої битви поділився німецький надважковаговик Агіт Кабаєл. Він спробував спрогнозувати переможця бою та заявив, що після нього українець може повісити рукавички на цвях.

"Подивимося, хто переможе. Я думаю, що Ф'юрі може здобути перемогу. Я бачу, що Тайсон дуже добре тренується, він став більш сфокусованим, ніж раніше.

Але я думаю, що в Усика є все. Він завоював усі титули в першій важкій і суперважкій вагах. Чого ще хотіти? Можливо, після другого бою він завершить свою кар'єру", – сказав Кабаєл.

Довідка. Агіт Кабаєл є обов'язковим претендентом на пояс WBC. На професійному рівні він досі залишається непереможним – 25 перемог, з яких 17 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше сам Олександр Усик заявляв, що в нього є декілька варіантів продовження кар'єри. Він розглядає можливість провести третій бій з Ентоні Джошуа, повернутися у крузервейт або ж навіть спробувати себе в ММА чи боях на голих кулаках.