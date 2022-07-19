"Влаштовує рубку у спарингах": Джошуа матиме проблеми у реванші, Усик у відмінній формі

Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер серйозно спарингує проти суперників у тренувальному таборі.

Алі: Бувають дні, коли Усик йде з ним воювати

Підготовка боксера у самому розпалі. 20 серпня Олександр Усик вийде у ринг проти Ентоні Джошуа, який хоче повернутись втрачені титули. Але зробити британцю буде це вкрай складно.

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Чемпіон світу потужно готується до реваншу. Усик спарингував проти Нурсултана Аманджолова, який залишився у захваті від тренувального процесу українця. Про це розповів менеджер казахстанського боксера Амір Алі.

За словами Алі, багатьом спаринг-партнерам вказували "на вихід", адже суперники не витримували темп Олександра.

"Аманжолов каже, що бувають дні, коли Усик йде з ним воювати. Нурсултану непросто завдати шкоди, але він кілька разів отримував. Багатьох важковаговиків відправили додому, якщо вони не могли залишитися в таборі. Вони не встигають", – розповів менеджер казахстанського боксера.

"Він буквально вийшов з літака і відразу почав спаринг"

Алі додав, що Усик перебуває у чудовій формі. Коли українець повернувся з пресконференції, яка відбулась у Джидді, він зателефонував Нурсултану та попросив його у цей же день організувати спаринг. Алі та Аманжолов впевнені, що Джошуа буде дуже непросто у реванші.

Він буквально вийшов з літака і відразу почав спаринг, і Аманжолов сказав, що у нього поганий настрій. Він був у дуже злий, хотів війни. Його ноги, для такого великого хлопця, неймовірні. Він провів понад 300 аматорських боїв, тож він дуже, дуже сильний малий. Він може прийняти багато ударів. У Ентоні Джошуа проблеми,

– сказав менеджер Нулсултана.

Цікаво, що Нурсултан став єдиним спаринг-партнером, який витримав у тренувальному таборі Усика. Олександр неодноразово просив суперника не жаліти його у спарингувальних боях.

"Усик відправляв додому двометрових важковаговиків. Нурсултан був єдиним, який протримався у таборі. Він насправді кинув йому виклик і завдав йому проблем. Наскільки я розумію, були моменти, коли Усик казав Нурсултану: "Ні, мені потрібно, щоб ти виступив сильніше. Не стримуй мене, просто воюй", – додав Алі.