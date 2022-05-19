Ремзі "вкрав" у свого Рейнджерса трофей: Айнтрахт – переможець Ліги Європи

У середу, 18 травня, Айнтрахт та Рейнджерс визначили володаря першого єврокубкового трофею сезону. Айнтрахт – переможець Ліги Європи.

Айнтрахт – Рейнджерс 1:1 (по пен. 5:4)

Голи: Борре, 69 – Арібо, 57

На шляху до фіналу Айнтрахт здолав англійський Вест Хем Андрія Ярмоленка. У першому матчі німці здобули виїзну перемогу з рахунком 1:2, а вже вдома мінімально обіграли "молотобійців" (1:0). За підсумком двох зустрічей – 1:3 на користь Айнтрахта, пише 24 канал.

Рейнджерс впорався з РБ Лейпциг. Шотландці у першому поєдинку поступились німцям (0:1). Але вдома на очах рідних уболівальників повністю реабілітувались, перегравши суперника з рахунком 3:1. У підсумку – 3:2.

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Матч розпочався за повного контролю Айнтрахта. Камада був близьким до того, щоб відкрити рахунок у матчі. Але голкіпер Рейнджерса став переможцем у особистій дуелі віч-на-віч.

У наступній атаці знову Макгрегор врятував шотландські володіння від пропущеного голу. Воротар парирував ефектний удар від Кнауффа.

Через шість хвилин нарешті прокинулись гості. Однак м'яч після пострілу від Арібо полетів повз ворота.

Протягом двох хвилин Костич двічі загрожував володінням Рейнджерса. Але зовсім трішки не вистачило влучності Філіпу.

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку – 0:0.

Другий тайм розпочався за сценарієм першого – Айнтрахт продовжувати тиснути на ворота суперника. Борре опинився на газоні у штрафному Рейнджерса, але суддя навіть після перегляду ВАР не вказав на 11 метрів.

Спрацювало правило "Не забиває ти – забивають тобі". На 57-й хвилині захисник Айнтрахта грубо помилився, послизнувшись поблизу штрафного. Арібо вийшов віч-на-віч з голкіпером та відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

Арібо відкрив рахунок: дивіться відео

Через дві хвилини господарі могли швидко відквитати м'яч. Однак м'яч після удару Ліндстрема пролетів у лічених сантиметрах від стійки. Навіть рикошет від ноги суперника не дозволив м'ячу залетіти у сітку воріт гостей.

На 69-й хвилині німцям вдалось зрівняти цифри на табло. Борре замкнув передачу з флангу від Костича – 1:1. Командам довелось розпочинати все спочатку.

Відео голу Айнтрахта

Наприкінці матчу сам Костич міг записати своє прізвище на табло. Але його реалізації трішки не вистачило точності.

В основний час визначити володаря трофею не вдалось. Команди перевели гру у додаткові 15-хвилинні тайми.

Перший овертайм минув за переваги шотландців, але тайм був безгольовим. Вже на початку другої 15-хвилинки команди обмінялись небезпечними моментами. Спершу Барішич гарматним пострілом перевірив пильність голкіпера Айнтрахта. Трапп відбив перед собою.

Хрустич завдав удар з-за меж штрафного суперника, але пробив вище воріт.

Якич в один дотик непогано піймав м'яч, але дальній постріл Крістіана полетів над поперечиною.

Наприкінці 120 хвилин Кент впритул розстріляв володіння Айнтрахта, але Трапп продемонстрував якісь дива реакції на лінії воріт.

Дуже небезпечний штрафний заробили гості вже у компенсований до матчу час. Тавеньєр взявся виконувати стандарт, але з пострілом у верхню дев'ятку впорався Трапп.

Команди й тут не змогли забити. Серія пенальті визначила переможця Ліги Європи.

Футболісти чітко били пенальті, поки до позначки не підійшов Ремзі. Аарон в'яло пробив по центру воріт. Трапп ногами захистив володіння від голу. Ремзі став невдахою фіналу.

Айнтрахт забив усі свої пенальті та взяв трофей.