Рекордний спалах COVID-19: матч Манчестер Юнайтед в АПЛ екстрено перенесено

В англійській Прем'єр-лізі розпочався наймасштабніший спалах коронавірусу, починаючи з травня 2020 року. На даний момент COVID-19 підхопили 42 особи.

За період з 6-го по 12 грудня було виявлено 42 нових позитивних тестів на коронавірус. Також наголошується, що тестування на коронавірусну інфекцію пройшли близько 3508 гравців та співробітників клубів.

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Найбільше постраждав Манчестер Юнайтед

До числа найбільш уражених вірусом клубів входить Манчестер Юнайтед, який напередодні змушений був закрити тренувальну базу з метою мінімізувати ризик подальшого поширення хвороби. Футболісти, які отримали позитивні тести на вірус COVID, вирушили на самоізоляцію.

Манчестер Юнайтед підтвердив, що матч Прем'єр-ліги з Брентфордом, який мав відбутися у вівторок, 14 грудня, перенесено на дату, яку буде визначено пізніше.

Враховуючи відміну тренувань та перерву в роботі команди, а також пріоритет здоров'я гравців та персоналу, клуб звернувся з проханням про перенесення матчу. Рада Прем'єр-ліги ухвалила рішення відкласти матч на підставі рекомендацій медичних консультантів.

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 5 місце, він набрав 27 балів за 16 ігор. Брентфорд набрав 20 пунктів і посідає 10 місце.