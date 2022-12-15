Був у Києві під час ракетних обстрілів: Ребров вперше відвідав Україну під час війни

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров вперше за тривалий час приїхав в Україну. Приїзд легенди Динамо якраз збігся з терористичною атакою Росії на нашу столицю.

Колишній наставник київського Динамо Сергій Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу своєї дружини Анни поділився враженнями від поїздки в Україну під час війни. Легендарний форвард збірної України понад рік не був на Батьківщині.

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Ребров: На собі відчув ракетні обстріли

Важливо було побувати під час війни, бо я з українським народом. Я мав бути там. Мені важливо було побачити моїх батьків, яких не бачив понад рік. Зустрічався з нашими бійцями у шпиталі. Зустрічався з багатьма людьми, які причетні до захисту нашої країни. Радий, що побував в Україні якраз у той час, коли були ракетні обстріли Києва. На собі це відчув. Звичайно, це непросто для всіх наших людей, котрі все це переживають. Упевнений, ми все це переживемо і переможемо цю всю нечисть,

– сказав Ребров.

Велике враження на Сергія Реброва справило спілкування із захисниками України.

"Думаю, для них важливою була сама увага до них. Тому що зараз справді вони – все, що у нас є в Україні. Вони захищають нашу волю. Мені найважливіше було показати нашу довіру до них, нашу надію на них. І просто поговорити з ними, дуже важливо було поставити якісь питання. Мені було цікаво поспілкуватися з ними, бо вони були на передовій. Звичайно, я питав, звідки вони. Мені цікаво було. Деякі поряд мали дружин, дітей. Це все було дуже непросто бачити", – розповів Ребров.