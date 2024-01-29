Ребров відмовився від шаленої пропозицію від Аль-Джазіри, – Вацко
Джерело:Вацко Live
Головному тренеру збірної України надходили непогані пропозиції від клубів з ОАЕ. Український журналіст розкрив деталі.
Сергій Ребров відхилив пропозиції Аль-Джазіри та Аль-Шабаба. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацко.
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Відмова реброва від солідної пропозиції
"Я вам зараз історію розкажу. Він (Ребров) відхилив недавно просто шалену з фінансової точки зору пропозицію від Аль-Джазіри. Причому еміратський клуб погоджувався на сумісництво у клубі та збірній України. Ребров відмовився.
Я знаю, Аль-Шабаб також був зацікавлений, також виходив – там гроші космос, ви не розумієте, цифри не буду говорити, щоб ніхто не "поплив". Просто космічна пропозиція. Ребров все це відхилив", – сказав Вацко.
Діяльність Реброва
- Нагадаємо, Ребров раніше очолював Аль-Айн до переходу до збірної. Під керівництвом українця команда у 2022 році виграла чемпіонат та кубок ОАЕ, а наступного сезону завершила чемпіонат на другому місці.
- Раніше Ребров став новим віцепрезидентом Української асоціації футболу. Наставник національної команди вважає, що в Україні слід повернути турнір команд U-21 для комфортнішого переходу молодих гравців у дорослий футбол.