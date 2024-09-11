Можу тільки вибачитись, – Ребров підбив підсумки невдалого старту збірної України у Лізі націй
Джерело:Сергій Ребров
Збірна України недвало стартувала у Лізі націй, зазнавши поразки у матчах з Албанією та Чехію. Головний тренер "синьо-жовтих", Сергій Ребров, відреагував на провал національної команди.
Керманич української збірної, Сергій Ребров, вибачився перед уболівальникам за невдалі виступи команди. Фахівець відзначив, що футболісти мають більшу мотивацію виправити становище у жовтневих матчах.
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У збірної України залишається багато роботи цієї осені
Очільник "синьо-жовтих" відзначив, що українська команда провалила вересневий збір. Дві поразки на старті Ліги націй додали багато роботи національній команді.
Дякую вболівальникам, які створили чудову атмосферу на обох поєдинках, навіть у номінально виїзному проти Чехії. Нам всім дуже неприємно підводити вас, тому можу тільки вибачитись за те що ми не змогли потішити вас кращими результатами та попросити зберегти вашу віру в нас,
– написав Ребров.
Сергій Станіславович підкреслив, що усі негативні емоції треба виплеснути у жовтневих матчах збірної. Зі слів тренера, це найважливіші ігри, які допоможуть виправити становище українських "левів".
За підсумками вересневих матчів у Лізі націй Україна посідає останнє місце у своєму квартеті, не здобувши жодного залікового балу. Національна команда поступилась Албанії та Чехії, обидва матчі відбулись у Празі.
Сергій Ребров вибачився перед вболівальникам за провал збірної України / Допис з інстаграму тренера
У наступних матчах збірна України зіграє із Грузією у Познані – 11 жовтня, о 21:45 за київським часом. Потім "синьо-жовті" у Вроцлаві зустрінуться із Чехією – 14 жовтня, о 21:45 за Києвом.