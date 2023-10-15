Українізація триває: Ребров розповів, скільки гравців спілкуються у збірній державною мовою

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість українців остаточно зрозуміла для себе якою важливою є рідна культура, традиції та, звісно ж, мова. У країні значно частіше почала лунати державна, що безпосередньо підтверджує і соціологія.

Згідно останнього великого опитування, у нашій країні наразі спілкується українською мовою у побуті 71 відсоток людей. Не обійшла українізація стороною й національну збірну з футболу.

До теми: За минулий рік збільшилась кількість людей, які розмовляють українською в повсякденному житті

90 відсотків спілкуються українською

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров раніше публічно спілкувався російською. Він є уродженцем тимчасово окупованої Горлівки, де не часто використовулася українська. Проте зі старту повномасштабної війни наставник прийняв для себе рішення відмовитися від мови окупанта.

"Я думаю, що для кожного достатньо складно переходити. Але я й раніше розмовляв українською. Але поруч зі мною всі розмовляли російською, тому якось... Я розумів абсолютно українську, якщо хтось зі мною спілкувався українською, то я переходив на неї", – розповів тренер.

Також наставник поділився інформацією щодо команди з цієї теми. За його словами, наразі 90 відсотків розмов у колективі проходять державною мовою.

У роздягальні? Так, ми спілкуємося. Деякі підказки ми робимо українською. Іноді якісь специфічні… 90 відсотків – це українська мова у роздягальні та на усіх зборах,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що 14 жовтня збірна України з футболу у відборі до Євро-2024 змогла переграти Північну Македонію з рахунком 2:0 та фактично відчепила прямого конкурента від боротьби за другу позицію у групі, яка гарантує вихід на континентальну першість.