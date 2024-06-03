Хто в старті замість Довбика: відомий стартовий склад України на матч проти Німеччини

Сергій Ребров визначився зі складом на товариський матч проти збірної Німеччини. Найкращий бомбардир Ла Ліги Артем Довбик залишився на лаві запасних "синьо-жовтих".

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився зі складом на товариський матч проти національної команди Німеччини. Цей спаринг відбудеться у межах підготовки до Євро-2024.

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Ребров оголосив склад на спаринг проти Німеччини

Зазначимо, що на вістрі атаки з перших хвилин зіграє форвард Валенсії Роман Яремчук. Натомість найкращий бомбардир Ла Ліги в складі бронзового призера Жирони Артем Довбик залишився на лаві запасних.

Стартовий склад України: Трубін – Зінченко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Яремчук.

Запасні: Бущан, Лунін, Миколенко, Михайліченко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Бражко, Маліновський, Судаков, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик.

Стартовий склад Німеччини: Ноєр – Гросс, Та, Антон, Кімміх, Гюндоган, Мусіала, Вірц, Міттельштедт, Андріх, Гаверц.

Запасні: тер Стеґен, Бауман, Нюбель, Генріхс, Кох, Ґруда, Фюріх, Павлович, Райц, Генріхс, Мюллер, Ундав, Баєр.

Товариський матч Німеччина – Україна відбудеться на стадіоні "Макс-Морлок-Штадіон" у Нюрнберзі. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45 за Києвом.