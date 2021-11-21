Ребров не хоче продовжувати контракт із Аль-Айном: клуб вже шукає йому заміну
Джерело:Матч ТВ
Аль-Айн, який нині очолює Сергій Ребров, розпочав пошуки нового головного тренера. Український наставник арабського клубу роздумує над подальшим продовженням тренерської кар'єри.
Контракт Реброва діє до літа 2022 року і українець не планує його продовжувати. Клуб з Арабських Еміратів вже проявляє інтерес до колишнього наставника сербського Партизана, угорського Фехервара та московського Локомотива Марко Ніколіча.
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"З конкретною пропозицією до Ніколіча поки не зверталися, але його постать цікава клубу з Арабських Еміратів. Ребров ще нещодавно мав 5-6 хороших пропозицій, але на даний момент тренер не веде ні з ким переговорів", – йдеться у повідомленні.
Ребров та Аль-Айн: коротко
- Ребров очолив Аль-Айн 6 червня 2021 року, підписавши з арабською командою контракт на один сезон. Напередодні українського фахівця другий місяць поспіль визнали найкращим тренером чемпіонату ОАЕ.
- До цього 47-річний фахівець тренував Ференцварош, Аль-Ахлі і Динамо.
- Сергій був фаворитом на призначення головним тренером збірної України, однак не зміг узгодити свій відхід з Аль-Айна.