Ребров не хоче продовжувати контракт із Аль-Айном: клуб вже шукає йому заміну

Аль-Айн, який нині очолює Сергій Ребров, розпочав пошуки нового головного тренера. Український наставник арабського клубу роздумує над подальшим продовженням тренерської кар'єри.

Контракт Реброва діє до літа 2022 року і українець не планує його продовжувати. Клуб з Арабських Еміратів вже проявляє інтерес до колишнього наставника сербського Партизана, угорського Фехервара та московського Локомотива Марко Ніколіча.

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"З конкретною пропозицією до Ніколіча поки не зверталися, але його постать цікава клубу з Арабських Еміратів. Ребров ще нещодавно мав 5-6 хороших пропозицій, але на даний момент тренер не веде ні з ким переговорів", – йдеться у повідомленні.

Ребров та Аль-Айн: коротко