Криза в Динамо: Ребров висловився про можливе повернення в київський клуб

Тренер Аль-Айна стверджує, що залишився у добрих відносинах із братами Суркісами. Проте наразі мова про його камбек не йдеться.

Реброва не буде в Динамо?

Київське Динамо вкрай погано стартувало у новому сезоні. Підопічні Мірчі Луческу програли два перших матчі в УПЛ, а також не вийшли в групу Ліги чемпіонів.

До теми Питання не в грошах: Ребров заявив про бажання очолити збірну України

Ба більше, "біло-сині" ще й прогграли обидва стартових поєдинки в Лізі Європи. У ЗМІ почались ширитись чутки про можливе звільнення Мірчі Луческу.

Одним із можливих кандидатів йому на заміну називався Сергій Ребров. Втім, тренер Аль-Айну спростував цей варіант для розвитку його кар'єри. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Ні, ніхто до мене з пропозицією не звертався. Я спілкуюсь і з Ігорем Михайловичем, і з Григорієм Михайловичем. Я вважаю, що ці брати роблять багато для Динамо і вони мають право вирішувати, куди рухатиметься клуб. Але робота, яку провів Луческу, дуже позитивна. Він виховав багато нових футболістів. Зараз відбувається те саме, що відбувалось зі мною у третій рік. Два роки поспіль ми все вигравали, а на третій рік потрапляли у якусь яму. Треба з неї виходити і я бажаю тренеру все це пережити і рухатись далі. Наскільки я бачу, керівники Динамо повністю довіряють Мірчі,

– сказав Ребров.

Були образи на Динамо

Також Сергій Станіславович згадав, як йшов з Динамо. Тренер запевняє, що усі образи на президента та клубі залишились у минулому.

Коли я йшов з Динамо, були якісь образи як у президента, так і у мене. Але зараз пройшов час. Я ніколи не живу минулим, намагаюсь рухатись вперед. Така робота тренера. Як і з Ференцварошем, я вважаю, що не дуже добре вчинило керівництво клубу. Але нічого, зараз я листуюсь з президентом і людьми, з якими я працював. Це історія, можливо у майбутньому їм знадобиться моя допомога, а мені – їхня. Так само і з Динамо,

– розповів тренер.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Реброва:

Нагадаємо, що з 2014 по 2017 роки Ребров був головним тренером киян. Саме за його керівництва команда змогла перервати гегемонію Шахтаря, вигравши два чемпіонати України.

Також Сергій Станіславович став першим тренером Динамо у XXI сторіччі, який вивів клуб в плей-офф Ліги чемпіонів. Після киян Ребров працював у Аль-Ахлі, Ференцвароші, а зараз керує Аль-Айном.