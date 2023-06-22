Лунін пересварив президента та тренера Реала: чому українець став "жертвою" конфлікту у Мадриді

Було багато чуток про відхід Андрія Луніна із Реала. Але останні події можуть залишити українського голкіпера у Мадриді ще на рік.

Все після розмови президента Реала Флорентіно Переса та головного тренера команди Карло Анчелотті, які обговорили трансферну політику клубу. Тут їх погляди розділились.

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У них різні трансферні погляди

Перес заявив Анчелотті, що клуб більше не буде витрачати коштів на купівлю нових футболістів. Оренда Хоселу із Еспаньйола стала останнім трансфером Реала у літнє міжсезоння-2023.

Натомість такий розклад не влаштовує Анчелотті. Наставник "вершкових" хоче придбати ще резервного голкіпера для Реала, яким наразі є українець Андрій Лунін. Анчелотті хоче бачити у своїй команді воротаря Хетафе Давіда Сорію, який буде заміною Луніну та бути на підстрахуванні на випадок травми Тібо Куртуа.

Наставник Реала перестав бачити у Луніну перспективу та розвиток як футболіста, тому хоче придбати ще одного голкіпера. Тим паче, що ЗМІ активно повідомляли, що український воротар влітку покине Мадрид.

Президент мадридського клубу ж запевнив, що Лунін допрацює контракт із Реалом до його логічного закінчення. Нагадаємо, що угода Андрія з "Королівським клубом" спливає 30 червня 2024 року.

Наступній трансферні придбання команди влітку 2023-го будуть лише у випадку форс-мажорів.

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