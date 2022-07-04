Натяк на повернення: Реал зробив відео з найкращими голами Роналду

Все більше чуток з'являється навколо відходу Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед. Колишній клуб португальця Реал додав інтриги цій історії.

Зірка може повернутись у Реал

Мадридський клуб 3 липня на своєму офіційному ютуб-каналі опублікував нарізку розкішних голів Кріштіану Роналду у футболці "вершкових". Цікаво, що напередодні португалець не прибув у розташування свого нинішнього клубу Манчестер Юнайтед.

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Начебто нападник був відсутній через сімейні обставини, які в англійській команді зрозуміли. Однак все більше інформації літає навколо відходу Роналду з МЮ. Такою нарізкою голів футболіста Реал підігрів цікавість до можливого переходу Кріштіану.

Не виключено, що у майбутньому зірковий португалець повернеться до "Королівського клубу". Але "червоні дияволі" не мають наміру так легко відпускати Кріша, який хоче до футбольної пенсії грати у Лізі чемпіонів.

Роналду вже феєрив у футболці Реала

Влітку 2009-го Роналду поставив підпис під контрактом із мадридським клубом. Кріштіану якраз покинув Манчестер Юнайтед, якому віддав шість років.

За Реал виступав протягом 9 років, а у 2018-му перейшов у Ювентус.

У своєму останньому сезоні за "вершкових" провів 44 матчі, у яких забив 44 голи. Віддав на партнерів по команді 8 асистів, заробив три жовті картки та одне вилучення.

З кінця серпня 2021-го грає за МЮ.

У Роналду є дійсний контракт із МЮ, який розрахований до кінця червня 2023 року. В угоді футболіста є опція пролонгації гравця ще на один рік.

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