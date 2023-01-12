Реал обіграв Валенсію у новому місті Роналду та став фіналістом Суперкубка Іспанії: відеоогляд

У середу, 11 січня, Реал зіграв проти Валенсії в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії. Лише серія 11-метрових визначила першого фіналіста кубкового турніру.

Реал – Валенсія 1:1 (по пен. 4:3)

Перший небезпечний момент на стадіоні у Ер-Ріяді створили мадридці. Вальверде класно віддав на забігання для Родріго. Бразилець протягнув м'яч фактично до воріт, але пробив по горобцях, пише 24 канал.

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Вже через декілька хвилин сам для себе момент створив Бензема. Карім на шлях у до штрафного обіграв трьох гравців Валенсії, але влучно пробити французу не вдалось. М'яч знову полетів повз рамку воріт "кажанів".

Вальверде стріляв з-за меж штрафного – у лічених сантиметрах зі стійкою. В наступній атаці ударом у ствір воріт вже відповіла Валенсія, головою пробивав Кавані, але Куртуа був на місці.

Наприкінці першого тайму Реал заробив право на пенальті після падіння у штрафному майданчику Валенсії Бензема. Постраждалий сам взявся виконувати 11-метровий. Карім холоднокровно розвів м'яч та голкіпера по різних кутах воріт – 1:0.

На останній хвилині першої 45-хвилинки Кавані впритул розстрілював володіння Куртуа. Але Тібо вкотре довів, чому саме він є найкращим голкіпером сьогодення.

Вже на старті другого тайму Валенсія таки зрівняла рахунок 1:1. Ліно відгукнувся на верхову передачу на дальню стійку та ударом в один дотик переграв Куртуа.

Бензема пробив над поперечиною.

Переможця визначила серія 11-метрових

Наприкінці матчу Вінісіус сам опинився перед воротами Валенсії. Але Жуніор забарився та не переграв Мамардашвілі.

Команди перевели гру у додаткові 15-хвилинні тайми. Кроос наважився на удар із дальньої відстані – поруч зі стійкою.

Дуро змарнував найкращий момент Валенсії у додаткових таймах. Гуго не зміг переграти Куртуа.

Додаткові 15-хвилинні тайми не визначили фіналіста. На команди чекала серія пенальті.

Футболісти Реал впевнено пробивали 11-метрові. Але найближчим до фіаско був досвідчений Модрич, удар якого ледь не потягнув голкіпер Валенсії. Натомість у "кажанів" вище воріт пробив Кюмарт, удар якого й вирішив переможця поєдинку.

У підсумку – 4:3, перемога Реала, який став першим фіналістом Суперкубка Іспанії.

Реал – Валенсія: відеоогляд матчу

12 січня в іншому півфінальному матчі зійдуться Бетіс та Барселона.