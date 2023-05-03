З такою грою ЛЧ не виграєш: Реал сенсаційно програв Реал Сосьєдаду – відеоогляд

Реал 2 травня гостював на полі Реал Сосьєдада у рамках 33-го туру Ла Ліги. Господарі несподівано завдали поразки "вершковим", які вже давно втратили надію на чемпіонство.

Реал Сосьєдад – Реал 1:1

Голи: Такефуса, 47, Барренечеа, 85

Вилучення: Карвахаль, 61 (Реал)

Реал підійшов до цього матчу без лідерів команди – Бензема, Вінісіуса та Модріча. Також поєдинок у запасі розпочав Вальверде, як і Лунін. Карло Анчелотті не довірив місце українцю, а традиційно поставив у рамку воріт Куртуа, пише 24 Канал.

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Однак і без лідерів Реал першим створив небезпечний момент біля воріт господарів. Мілітао підступно пробивав головою після подачі з кутового – Реміро потягнув удар з-під поперечини.

Через декілька хвилин вже гострота була біля воріт Куртуа, коли Субіменді впритул розстрілював ворота Реала, але влучив у поперечину.

Ще декілька небезпечних моментів було біля воріт обох колективів. Але перший забитий гол уболівальники побачили аж на 47 хвилині. Не обійшлось без фатальної помилки Мілітао, який завозився із м'ячем, погано віддав назад на Куртуа. М'яч пролетів повз Тібо та дістався Такефуси, який відкрив рахунок у матчі – 1:0 на користь Реал Сосьєдада.

Далі "Королівський клуб" сам собі ускладнив життя. Карвахаль за 8 хвилин отримав дві жовті картки та був вилучений із поля. "Вершкові" залишились грати у меншості.

Наприкінці поєдинку господарі подвоїли свою перевагу. Барренечеа отримав м'яч на межі штрафного, змістився ближче до центру та пробив у ближній кут воріт Куртуа. Тібо зіграв невдало у рамці воріт та вдруге був змушений витягати м'яч із власних володінь – 2:0.

Реал так і не зміг бодай забити гол престижу. Реал Сосьєдад переміг "вершкових" з рахунком 2:0. Це вже друга поразка команда Анчелотті в останніх трьох поєдинках Ла Ліги.

Реал фактично вже без надії на чемпіонство дограє сезон в Ла Лізі. Відставання від лідера чемпіонату Барселони складає вже 14 балів. А от мадридському клубу потрібно ще поборотись за другу позицію. Адже перевага над третім Атлетіко Мадрид складає лише 2 очко, і це ще у "матрацників" є гра у запасі.

Реал Сосьєдад із 61 пунктом йде на четвертому місці.

Реал Сосьєдад – Реал: відеоогляд матчу