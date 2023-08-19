Реал Сосьєдад вирішив посилитись футболістом із країни-терористки. За Арсена Захаряна російський клуб отримав чимало грошей, частина з яких піде на геноцид українців.

З початком повномасштабної війни Росії проти України цивілізований світ став ізолюватись від представників країни-терористки. Це ж стосується і футболу, де командам та збірним з РФ заборонили виступати у міжнародних турнірах.

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Втім гравцям з Росії не заважають виступати у європейських чемпіонатах. До прикладу, за Аталанту грає Алєксєй Міранчук, а у Монако виступає Алєксандр Головін.

Іспанський клуб профінансував війну

Тепер же ще один європейський клуб вирішив "прихистити" росіянина. Іспанський Реал Сосьєдад оголосив про підписання хавбека московського Динамо Арсена Захаряна. 20-річний гравець підписав із басками контракт до 2029 року.

У Сосьєдаді футболіст гратиме під 12 номером. Клуб виплатив Динамо 13 мільйонів євро за нього. Нема сумнівів, що кошти, направлені в РФ, частково або повністю підуть на війну проти України.



Арсен Захарян з футболкою Реал Сосьєдада / instagram.com/realsociedad

Як мінімум, московський клуб має сплатити податки у бюджет країни-терористки, яка у свою чергу витрачає кошти на геноцид нашого народу. При цьому не важлива позиція самого Захаряна щодо розв'язаної його країною війни, хоча і її футболіст не висловлює.

Історія Арсена Захаряна

Варто зазаначити, що Арсен народився у Самарі, але є етнічним вірменином. Його сім'я переїхала в Росію із Мартакерта через війну у Нагорному Карабасі. Втім навіть власний досвід не змусив Захаряна відкрито засудити війну в Україні.

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Хоча ймовірно, що півзахисник навіть схвалює дії Росії. У 2021-му футболіст дебютував за місцеву збірну і грав за неї навіть після повномасштабного вторгнення, не цураючись носити прапор та герб країни-окупанта на грудях.

Нагадаємо, що минулого сезону Реал Сосьєдад посів четверте місце в чемпіонаті Іспанії. Це дозволило клубу з Країни Басків втретє в історії кваліфікуватись у Лігу чемпіонів.