Тренер Реала розповів, чи зможе Лунін отримати ще один шанс у матчі проти Шахтаря в ЛЧ

3 жовтня 2022 , 12:36
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Джерело:

AS

У неділю, 2 жовтня, Реал перервав свою переможну серію у матчі з Осасуною. Мадридський клуб розписав мирову 1:1.

Оцінив шанси українця

Андрій Лунін, який замінив у воротах Реала травмованого Тібо Куртуа, одного разу виймав м'яч із сітки власних володінь. Українець отримав за комірець від Мартінеса.

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На післяматчевій пресконференції Карло Анчелотті розкрив деталі пошкодження бельгійського голкіпера. Головний наставник "вершкових" запевнив, що травма у Куртуа не є серйозною, але все визначить медичне обстеження.

За результатами якого стане відомо, чи зможе Тібо повернутись у рамку воріт "Королівського клубу" у поєдинку Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Зверніть увагу! Матч Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня. Стартовий свисток на "Сантьяго Бернабеу" пролунає о 22:00 за Києвом. Це перша зустріч цих клубів у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що зустріч проти Осасуни стала дебютною для Луніна за Реал у сезоні-2022/2023.

Ситуація у групі Ліги чемпіонів

  • Після двох турів Реал йде без втрат – 6 очок та одноосібно очолює групу F.
  • Шахтар із 4 балами йде другим.
  • Селтік відстає від "гірників" на три пункти, а з бубликом в активі наразі РБ Лейпциг, який замикає турнірну таблицю.
Автор: Софія Кулай