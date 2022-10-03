Тренер Реала розповів, чи зможе Лунін отримати ще один шанс у матчі проти Шахтаря в ЛЧ

У неділю, 2 жовтня, Реал перервав свою переможну серію у матчі з Осасуною. Мадридський клуб розписав мирову 1:1.

Оцінив шанси українця

Андрій Лунін, який замінив у воротах Реала травмованого Тібо Куртуа, одного разу виймав м'яч із сітки власних володінь. Українець отримав за комірець від Мартінеса.

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На післяматчевій пресконференції Карло Анчелотті розкрив деталі пошкодження бельгійського голкіпера. Головний наставник "вершкових" запевнив, що травма у Куртуа не є серйозною, але все визначить медичне обстеження.

За результатами якого стане відомо, чи зможе Тібо повернутись у рамку воріт "Королівського клубу" у поєдинку Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Матч Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня. Стартовий свисток на "Сантьяго Бернабеу" пролунає о 22:00 за Києвом. Це перша зустріч цих клубів у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що зустріч проти Осасуни стала дебютною для Луніна за Реал у сезоні-2022/2023.

Ситуація у групі Ліги чемпіонів