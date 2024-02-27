Лунін отримав визнання від Анчелотті після "сухого" матчу з Севільєю: що сказав італієць

У неділю, 25 лютого, у матчі 26 туру Ла Ліги зустрічалися мадридський Реал і Севілья. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь "вершкових".

Всьоме поспіль у стартовому складі "королівського клубу" вийшов український воротар Андрій Лунін. На початку другого тайму він здійснив суперсейв ногою після удару Ісаака Ромеро та відіграв "на нуль", що викликало захват в Іспанії.

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Важливі слова для впевненості Луніна

Після матчу задоволений виступом українця був і наставник мадридського Реала Карло Анчелотті. Він звернувся до Андрія Луніна та відзначив його чудову роботу, заявивши, що внесок голкіпера в перемогу став вирішальним.

Я хочу, щоб ти знав, що ми перемогли завдяки тобі,

– сказав італієць.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 19 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких пропустив 14 голів і 9 разів зберіг свої ворота "сухими".

. Наступний матч Реал зіграє 2 березня на виїзді проти Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Наразі "вершкові" посідають перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи найближчого переслідувача Жирону на 6 очок.