Реала розглядає два варіанти щодо майбутнього Луніна: все залежить від рішення українця
Джерело:Realmadridexclusivo
Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа близький до повернення до команди через травму. Відомо, що буде з подальшим майбутнім Андрія Луніна.
Зазначають, що після повернення у стрій Куртуа займе місце стартового воротаря у команді. Однак керівництво Реала все одно хоче залишити у команді українця.
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Майбутнє Луніна у Реалі
Президент мадридців Флорентіно Перес хоче винагородити українця за чудовий сезон підвищенням зарплати. Однак якщо Лунін не продовжить контракт – Реал виставить його на продаж, щоб не втрати безкоштовно у 2025 році.
Зазначається, що Реал також може розглянути викуп Кепи у Челсі за 10 – 15 мільйонів, якщо Лунін вирішить піти.
Лунін має довіру до тренерського штабу
Раніше також повідомлялося, що Лунін має повну довіру тренерського штабу Реала та може дограти цей сезон у ролі основного воротаря команди.
Керівництво команди планує не поспішати з використанням Куртуа в матчах після його повернення, а замість цього поступово вводити бельгійця до гри з командами "нижчого рівня", оскільки його готовність до гри зараз викликає певні сумніви.До речі. Наступний поєдинок мадридський Реал зіграє 10 березня на "Сантьяго Бернабеу" проти Сельти. Гра розпочнеться о 19:30. Наразі "вершкові" посідають перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги та мають відрив від найближчого переслідувача Барселони в 5 очок.