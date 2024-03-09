Реала розглядає два варіанти щодо майбутнього Луніна: все залежить від рішення українця

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа близький до повернення до команди через травму. Відомо, що буде з подальшим майбутнім Андрія Луніна.

Зазначають, що після повернення у стрій Куртуа займе місце стартового воротаря у команді. Однак керівництво Реала все одно хоче залишити у команді українця.

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Майбутнє Луніна у Реалі

Президент мадридців Флорентіно Перес хоче винагородити українця за чудовий сезон підвищенням зарплати. Однак якщо Лунін не продовжить контракт – Реал виставить його на продаж, щоб не втрати безкоштовно у 2025 році.

Зазначається, що Реал також може розглянути викуп Кепи у Челсі за 10 – 15 мільйонів, якщо Лунін вирішить піти.

Лунін має довіру до тренерського штабу

Раніше також повідомлялося, що Лунін має повну довіру тренерського штабу Реала та може дограти цей сезон у ролі основного воротаря команди.

Керівництво команди планує не поспішати з використанням Куртуа в матчах після його повернення, а замість цього поступово вводити бельгійця до гри з командами "нижчого рівня", оскільки його готовність до гри зараз викликає певні сумніви.

Наступний поєдинок мадридський Реал зіграє 10 березня на "Сантьяго Бернабеу" проти Сельти. Гра розпочнеться о 19:30. Наразі "вершкові" посідають перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги та мають відрив від найближчого переслідувача Барселони в 5 очок.