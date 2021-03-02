Реал вирвав нічию у Реал Сосьєдада на останній хвилині матчу: відео

У понеділок, 1 березня, Реал на власному полі приймав Реал Сосьєдад у рамках 25 туру Ла Ліги. Команда Зінедіна Зідана ледь не втратила очки.

Реал – Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 89 – Порту, 55

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Вже на початку зустрічі гості могли пропустити. Після подачі з кутового гравець Сосьєдада зрізав м'яч у власні ворота – каркас воріт взяв на себе цей постріл. На добиванні був Іско, але м'яч після його удару пролетів у декількох сантиметрах від стійки.

Модріч наважився на дальній удар – голкіпер у ефектному стрибку парирував постріл.

Вже після кутового небезпечно було біля володінь Куртуа. Гравці Сосьєдада скористались невпевненою грою оборони "вершкових". Однак м'яч пролетів над поперечиною.

Нічия у Мадриді

У другому таймі несподівано забили гості. Порту добре зіграв на другому поверсі та замкнув головою подачу з флангу – м'яч полетів прямо у дев'ятку володінь господарів, 0:1.

Після пропущеного голу команда Зінедіна Зідана ще більше продовжувала тиснути на оборону суперника. Однак активність принесла результат лише наприкінці зустрічі.

На 89-й хвилині Лукас прострілив з флангу у воротарський майданчик суперника, де найспритнішим був Вінісіус Жуніор та у падінні прошив сітку воріт – 1:1.

Реалу вдалось вирвати нічию у Сосьєдада. Після мирової "Королівський клуб" йде 3-м із 53 очками. Така ж кількість у другої Барселони. Реал Сосьєдад із 42 пунктами розташовується зовсім неподалік – 5-та сходинка.

Реал – Реал Сосьєдад відеоогляд