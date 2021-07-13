Реал може повернути Луніна в Ов'єдо

Мадридський Реал може віддати Андрія Луніна в інший клуб. Український голкіпер може повернутись в Ов'єдо.

Повернення Луніна

Ов'єдо не проти знову бачити у рамці воріт голкіпера збірної України. Андрій Лунін вже має досвід виступів в іспанському клубі Сегунди.

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Тренерський штаб Реала на чолі з Карло Анчелотті не проти відпустити футболіста, але останнє слово буде за українцем. Андрій Лунін бачить у своєму поверненні в Овєдо шанс проявити себе на футбольному полі та довести наставнику "Королівського клубу" у своєму професіоналізмі та майстерності.

Наразі невідомо, чи йде мова про трансфер або оренду. Якщо Лунін стане повноцінним гравцем Ов'єдо, то клубу доведеться витратити за 22-річного воротаря 3 мільйони євро (за даними Transfermarkt). Хоча клуб з Мадрида може попросити за трансфер значно більше. Контракт Андрія з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.

З січня 2020 по липень того ж року Лунін виступав за Ов'єдо. Він неодноразово ставав рятівником команди та заслужив своєю грою повернення у Реал, яким тоді ще керував Зінедін Зідан. За сезон провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив 22 голи та 6 матчів відіграв на нуль.

Відзначимо, що Лунін вийшов у рамці воріт Реала вже у першому матчі у міжсезонні. Андрій допоміг "вершковим" перемогти Фуенлабраду з рахунком 3:1.