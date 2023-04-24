Пригальмував у розвитку: Реал може забракувати орендованого футболіста Шахтаря

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас може повернутись у донецький Шахтар. Мадридський Реал сумнівається, чи буде доречно активувати опцію викупу футболіста "гірників".

Керівництво Реала незадоволене фізичною формою та роботою бразильського правого оборонця. Останніми тижнями Вінісіус Тобіас показує не ту гру, яку від нього звикли бачити. Хоча до цього навіть сам головний тренер Реала Карло Анчелотті відзначав талант цього 19-річного футболіста.

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Майбутнє у Мадриді під питанням

Нагадаємо, що бразилець виступає в оренді за резервну команду мадридського клубу Кастілью. Його контракт належить донецькому Шахтарю, але у "вершкових" є опція викупу Тобіаса. Але тепер боси мадридського клубу сумніваються, чи потрібно викупляти бразильця із Шахтаря.

У "Королівському клубі" зауважили, що Тобіас пригальмував свій розвиток у футболі. А це може завадити бразильцю стати повноцінним футболістом структури мадридського колективу.

Хоча раніше була інформація, що Реал викупить контракт у Шахтаря за 10 або 18 мільйонів євро. ЗМІ подають різні варіанти сум.

В оренді в Кастільї Тобіас відіграв вже 35 матчів, у яких відзначився 5 асистами. Орендна угода спливає вкінці поточного сезону-2022/2023. У крайньому поєдинку проти Уніоністаса Тобіас виходив на заміну, але не допоміг команді уникнути розгромної поразки 3:0.

Кастілья після 33-х турів йде на другому місці, поступаючись лише фавориту Прімери Федерасьйон Алькоркону. В активі нинішнього клубу Тобіаса 62 очки. А це лише на один бал менше, аніж має лідер сезону.

Відзначимо, що бразилець має контракт із Шахтарем до 30 червня 2026-го.

Що відомо про Вінісіуса Тобіаса