Тренер Реала несподівано заговорив про 5 пропущених голів від МанСіті: є один важливий нюанс

Вже у вівторок, 9 травня, Реал зустрінеться з Манчестер Сіті у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів-2022/2023. Тренер "вершкових" Карло Анчелотті зробив цікаву заяву напередодні матчу.

Майбутня зустріч між Реалом та Манчестер Сіті буде 9-ю в історії протистоянь цих двох європейських грандів футболу. Перед цим поєдинком своїми емоціями поділився головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

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Анчелотті: Ми хочемо відмінно зіграти і вирушити на виїзний матч із перевагою

63-річний італійський спеціаліст пригадав тогорічні результати проти "містян". Так складається футбольна доля, що команди друге за останні два роки зіграють між собою, і знову у півфіналі Ліги чемпіонів.

Ми хочемо відмінно зіграти і вирушити на виїзний матч із перевагою. Очікуємо складний матч і постараємося використати наші можливості, якість і досвід. Я б погодився на результат минулого сезону: на п'ять пропущених м'ячів за умови, що ми заб'ємо шість,

– зауважив Анчелотті.

Нагадаємо, що торік Реал у першому матчі програв на виїзді 4:3, а вже вдома впевнено здолав у додатковий час 3:1. Загалом в історії протистоянь обидва колективи мають однакову кількість перемог – по три. Ще два поєдинки були зіграні внічию.

"Він небезпечний, але справа не тільки в ньому" : про Голанда

Також тренер "Королівського клубу" відзначив головну зірку МанСіті Ерлінга Голанда. Однак Анчелотті не став виділяти лише одного футболіста, а загалом похвалив усю команду "містян".

"Голанд? Він небезпечний, але справа не тільки в ньому. Манчестер Сіті сильний командною грою. Іноді здається, що їх не зупинити, але у нас будуть шанси. Я думаю, що вони стали більш згуртованою командою, ніж минулого року. Габріель Жезус був дуже небезпечний, але його ігровий стиль відрізняється від стилю Голанда. Можливо, тепер вони більше використовують довгі передачі, але загалом стиль команди залишився тим самим", – відповів наставник "вершкових".

Зверніть увагу! Вмикайте трансляцію півфіналу Ліги чемпіонів Реал – Манчестер Сіті 9 травня о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що матч відповідь відбудеться 17 травня.