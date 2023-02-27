Барселона втратила зіркового лідера перед Ель-Класіко у Кубку Короля

Каталонська Барселона зазнала великої втрати перед Ель-Класіко у Кубку Короля. У першому півфінальному матчі проти Реала каталонський клуб не дорахується Роберта Левандовського.

Польський нападник відіграв увесь матч проти Альмерії, у якому команда Хаві несподівано поступилась супернику 1:0 Єдиний та переможний гол для господарів був забитий на 24-й хвилині. Барселона у Ла Лізі випереджає Реал на 7 балів.

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У Мадрид без польського нападника

Після поєдинку Барселона повідомила неприємну інформацію щодо стану зіркового форварда. Роберт Левандовський отримав травму та пропустить найближчий поєдинок. У футболіста діагностували розтягнення лівого підколінного сухожилля, яке не дозволить йому зіграти в Ель-Класіко проти Реала.

Перший півфінальний поєдинок Кубка Короля Реал – Барселона відбудеться 2 березня у Мадриді. Матч-відповідь запланована на 5 квітня у Каталонії.

Нагадаємо, що на шляху до півфіналу Барселона здолала Реал Сосьєдад 1:0, а Реал обіграв у мадридському дербі Атлетіко 3:1.

Також Левандовський ризикує пропустити ще два матчі Ла Ліги – проти Валенсії (5 березня) та Атлетіка з Більбао (12 березня).

У липні 2022 року Роберт перебрався у Барселону, з якою уклав контракт до кінця червня 2026 року. В угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік.

У поточному сезоні Левандовський провів у футболці каталонців 31 матч, у яких відзначився 25 голами та 6 асистами.

Додамо, що до середини березня каталонський клуб втратив одразу двох своїх лідерів – Педрі та Усман Дембеле. Обидва вже пропустили декілька попередніх матчів Барселони.