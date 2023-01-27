Реал у валідольному дербі вирвав в Атлетіко путівку в 1/2 фіналу Кубка Короля: відеоогляд

Чвертьфінал Кубка Іспанії подарував уболівальникам мадридське дербі Реал – Атлетіко. Поєдинок визначив останнього півфіналіста, яким став "Королівський клуб".

Реал – Атлетіко 3:1

Голи: Родріго, 79, Бензема, 103, Вінісіус, 120+1 – Мората, 19

Вилучення: Савич, 99 (Атлетіко)

Перший гострий момент у стартовій 10-хвилинці створив Реал. Вінісіус обікрав суперника, підхопив м'яч, обігрався у стіночку з Бензема. Але у вирішальній стадії атаки не зміг вдало прийняти передачу у відповідь. У підсумку – захисники Атлетіко перехопили м'яч та зупинили стрімку атаку "вершкових", пише 24 канал.

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Гості відповіли дальнім ударом від Корреа – повз ворота.

На 19-й хвилині рахунок став 0:1 на користь "матрацників", які краще грали у першому таймі. Моліна в один дотик віддав на дальню стійку, де вже відкрився під передачу Мората. Колишній футболіст Реала розстрілював володіння Куртуа.

Альваро ще й дозволив собі святкування голу, хоча гравці, які забивають колишній команді, цього зазвичай уникають. Так роблять, щоб показати свою повагу до ексклубу. За що Мората отримав лише порцію свисту від фанатів "вершкових".

Вальверде завдав удару по центру воріт з-за меж штрафного – м'яч полетів прямісінько у руки Облака.

Кроос класно пробив зі штрафного з гострого кута. Якби не голова Мілітао, то м'яч би був у сітці воріт Атлетіко, адже Облак невдало зіграв на виході.

За те Облак у красивому стрибку парирував підступний удар від Бензема з-за меж штрафного.

Корреа відповів дальнім ударом у дотик прямо у руки Куртуа.

Через декілька хвилин бельгійський голкіпер Реала потягнув потужний штрафний від Грізманна.

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На 79-й хвилині у гру вступив Родріго, який приніс господарям результат. Бразилець красиво накрутив чотирьох суперників та переграв Облака. Чудове взяття воріт від джокера Реала – 1:1.

Команди не визначили півфіналіста в основний час матчу, тому на футболістів чекали два додаткові 15-хвилинні тайми.

На 99-й хвилині "матрацники" самі створили собі проблеми. Савич грубо зіграв проти Камавінги та заробив другу для себе жовту картку у матчі, яка автоматично перетворилась у вилучення для Атлетіко.

Підопічним Сімеоне довелось у меншості здобувати путівку у півфінал Кубка Короля. Однак таким подарунком долі скористався Реал. Вінісіус промахнувся по м'ячу після прострілу з флангу у штрафний Атлетіко. За те м'яч відлетів під удар Бензема, який влучно пробив у ближній кут – 2:1. Реал вперше у поєдинку повів у рахунку.

Вже у компенсований до другого додаткового тайму час "Королівський клуб" поставив крапку у поєдинку. Вінісіус з м'ячем змістився з флангу у центр біля штрафного майданчика суперника та пробив повз голкіпера Облака. Жоден із захисників "матрацників" не завадив Жуніору пробити – 3:1.

Реал – Атлетіко: відеоогляд матчу

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