Анчелотті допомогли визначитись: через кого Лунін може "гріти банку" у матчі Суперкубка Іспанії

Вже 10 січня футбольні уболівальники будуть стежити за півфіналом Суперкубка Іспанії. У мадридському дербі зійдуться Реал та Атлетіко.

Разом із командою у столицю Саудівської Аравії прилетіли Андрій Лунін та Кепа. Тому уболівальників та журналістів найбільше цікавить, хто ж захищатиме володіння Реала у майбутній кубковій грі.

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Хто робить поради Анчелотті щодо голкіперів

У пресі вже з'явилась інформація, що українець не отримає ігрового часу у матчі проти Атлетіко, хоча на пресконференції головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не дав фінальної відповіді на запитання голкіперської позиції.

Тепер з'явилась нова інформація щодо участі Луніна чи Кепи у півфіналі Суперкубка Іспанії. За інформацією видання, тренер голкіперів Реала Луїс Льопіс зробив пораду Анчелотті, кого випускати у старті проти "матрацників". Він зробив свій вибір на користь орендованого у Челсі голкіпера Кепи.

Натомість українець повинен розпочати поєдинок на лаві запасних мадридського клубу.

Лунін востаннє грав за Реал у минулому турі Ла Ліги проти Мальорки, у якому допоміг мадридцям здобути мінімальну перемогу 1:0. Андрій провів свій 5-й "сухий" матч у 10-ти зіграних зустрічах за "вершкових" (пропустив 6 голів).

Щодо Кепи, то іспанський голкіпер, якого так сватають у ворота Реала у Суперкубку Іспанії, вже провів за мадридський клуб 16 поєдинків – 7 матчів на нуль та 13 пропущених м'ячів. Іспанець грав в останньому матчі Кубка Короля проти Арандіни 1:3.

Півфінал Суперкубка Іспанії Реал – Атлетіко відбудеться 10 січня о 21:00 в Ер-Ріяді. Це буде четверте протистояння цих мадридських клубів у рамках цього турніру. В обох колективів по одній перемозі та ще один матч закінчився нічиєю.