Український суддя призначений на Суперкубок УЄФА

Новий сезон у європейському футболі стартує після матчу за Суперкубок УЄФА. Цього року трофей між собою розіграють мадридський Реал та Аталанта з Бергамо.

13 серпня, тріумфатор Ліги чемпіонів Реал Мадрид зустрінеться з переможцем Ліги Європи Аталантою у матчі за Суперкубок УЄФА. Стала відома бригада арбітрів, що розсудить матч.

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Бригада арбітрів на матчі Реал – Аталанта

Обслуговувати матч буде 36-річний рефері зі Швейцарії – Сандро Шерер. Асистентами головного арбітра стали його співвітчизники – Стефан де Алмейда та Йонас Ерні.

Українець Микола Балакін також буде допомагати Шереру, його призначили четвертим арбітром матчу. За систему VAR буде відповідати німець – Бастіан Данкерт.

Четвертим арбітром Микола Балакін працював на Євро-2024. В минулій кампанїї найкращим арбітром українського чемпіонату визнали, саме його.

Матч між мадридським Реалом та Аталантою за Суперкубок УЄФА відбудеться 14 серпня на Національному стадіоні у Варшаві. Протистояння європейських топів почнеться о 22:00 за київським часом.