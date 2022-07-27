Лунін парирував пенальті у матчі Реала: суддя вказав перебити 11-метровий – відео моменту

Мадридський Реал 27 липня провів другий контрольний матч у передсезонному турне у США. Андрій Лунін міг стати справжнім жахом для мексиканського клубу Америка Мехіко.

Ледь не став рятівником "Королівського клубу"

Після поразки від Барселони (0:1) футболісти Реала захотіли реабілітуватись в очах своїх уболівальників у грі проти Америки. Однак вже на 5-й хвилині "вершкові" пропустили швидкий гол від Енрі Мартіна, пише 24 канал.

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Ще до перерви мадридці зрівняли цифри на табло. Карім Бензема у красивому стилі зробив нічию 1:1. Після відпочинку фанати побачили у два пенальті, а цілих три. Спершу на 55-й хвилин Еден Азар вивів "Королівський клуб" уперед.

Америка отримала шанс вдруге за матч ліквідувати перевагу суперника на 82-й хвилині. З першим ударом із 11 метрів впорався Андрій Лунін. Але суддя вказав перебити пенальті. Адже 23-річний український голкіпер зарано вийшов із лінії воріт перед ударом.

На жаль, у другій спробі Альваро Фідальго Фернандесу вдалось переграти українця. Хоча Лунін вгадав напрямок пострілу, зачепивши м'яч рукою. Андрію зовсім трішки не вистачило, щоб принести перемогу Реалу.

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Реал розписав результативну мирову з Америкою з рахунком 2:2.

Лунін провів усі 90 хвилин. Ще перед поєдинком була інформація, що Андрій отримає місце у рамці воріт на цю зустріч проти мексиканського клубу, адже Тібо Куртуа відіграв увесь матч проти Барселони.

. Наступний контрольний матч Реала відбудеться 31 липня проти туринського Ювентуса.