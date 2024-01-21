Кепа пропустив двічі: Реал без Луніна дивом вирвав перемогу над аутсайдером – відео

У неділю, 21 січня, на "Сантьяго Бернабеу" відбувся матч 21-го туру Ла Ліги між командами Реал та Альмерія. Відвертий аутсайдер створив достатньо проблем "королівському клубу".

Реал – Альмерія 3:2

Голи: Беллінгем, 56 (з пен.), Вінісіус, 67, Карвахаль, 90+9 – Рамазані, 1, Гонсалес, 43

Головний тренер "галактикос" Карло Анчелотті залишив на лаві запасних Андрія Луніна та довірив місце у воротах Кепі Аррісабалазі. Про це рішення, титулований італієць пожалкував вже на першій хвилині матчу, пише 24 Канал.

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Альмерія ледь не покарала Реал

Бельгійський вінгер Альмерії Ларджі Рамазані на 38-й секунді матчу опинився на ударній позиції та відправив перший м'яч у ворота Кепи. Такого початку від аутсайдера Ла Ліги ніхто не очікував. Проте це були лише квіточки.

Наприкінці першого тайму гості вдруге змусили конкурента Луніна діставати м'яч із сітки. Хавбек Альмерії Едгар Гонсалес був першим на підборі та потужно пробив у праву дев'ятку.

У перерві Анчелотті зумів привести до тями своїх футболістів, які з іншим настроєм вийшли на другий тайм.

На 57-й хвилині матчу Беллінгем реалізував пенальті у ворота Альмерії та скоротив розрив у рахунку. Одразу ж гості зусиллями Серхіо Аррібаса забили третій гол у ворота Кепи. Але арбітр після перегляду ВАР не зарахував м'яч.

Після цього Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок у матчі – 2:2. А остаточну крапку поставив Карвахаль на 9-й доданій хвилині.

Реал у фантастичному матчі зумів вирвати перемогу над Альмерією з рахунком 3:2.

Команда Анчелотті на два бали випереджає Жирону, але "біло-червоні" матимуть змогу обійти "галактикос, якщо сьогодні обіграють Севілью".

Альмерія, яка дала справжній бій Реалу, з шістьома очками залишилася на останньому місці.

Відеоогляд матчу Реал – Альмерія