Феєричний фінал з вісьмома голами: Лунін разом з Реалом виграв Клубний чемпіонат світу – відео

Український воротар чимало пропустив від Аль-Хіляля, але це не завадило команді забити більше у відповідь. Мадридці вже вп'яте стали найкращою командою світу.

Реал – Аль-Хіляль 5:3

Голи: Вінісіус, 13, Вальверде, 18, Бензема, 54, Вальверде, 58, Вінісіус, 69 – Марега, 26, Вьєтто, 63, Вьєтто, 79.

У столиці Марокко Рабаті пройшов фінал Клубного чемпіонату світу-2022. У боротьбі за звання найкращого клубу змагались іспанський Реал Мадрид та Аль-Хіляль з Саудівської Аравії, пише 24 канал.

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Команда Карло Анчелотті була явним фаворитом дуелі попри низку травм. Через пошкодження на турнір не приїхали Куртуа, Менді та Азар. Завдяки цьому з перших хвилин у вирішальній грі вийшов Андрій Лунін.

Українець багато пропускає

Команди вирішили не закриватись в обороні і подарували вболівальникам результативний поєдинок. Вже до 20 хвилини Реал забив двічі. Спочатку Бензема асистував Вінісіусу, а після цього вже Вальверде знайшов можливість пробити воротаря опонента.

Втім на перерву мадридці пішли вже без кліншита. Канно вивів Марегу майже сам-на-сам з Луніним і той жорстким пострілом прошив українця. І все ж на початку другого тайму іспанці ще більше зміцнили свою перевагу.

Цього разу вже Вінісіус віддав результативний пас на Бензема, а Вальверде оформив дубль після прострілу з флангу. Проте Аль-Хіляль не опустив руки і вдруге засмутив Луніна.

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Три дублі за матч

Провал в захисті Реала дозволив Вьєтто вийти на побачення із Луніним, який застиг у напівположенні і дозволив аргентинцю перевісити себе. Одразу після цього Вінісіус оформив дубль, забивши п'ятий гол мадридців.

А ось Лунін примудрився пропустити втретє з трьох ударів у ствір. Це Вьєтто вдруге опинився у потрібному місці і після прострілу з флангу вразив ворота суперника з чотирьох метрів.

На цьому опоненти поставили крапку у цій феєричній зустрічі. Реал виграє п'ятий Клубний чемпіонат світу в історії, покращуючи свій же рекорд. Для Луніна це вже п'ятий трофей у складі мадридців.

Раніше він тріумфував у чемпіонаті та Суперкубку Іспанії, а також Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА. Правда, у переможних сезонах трьох останніх турнірів він не зіграв жодного матчу. Ще одним трофеєм Андрія є чемпіонство світу з юніорською збірною України на Мундіалі-2019 U-20.

Відеоогляд матчу Реал – Аль-Хіляль: