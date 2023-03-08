Одразу три захисники Шахтаря дискваліфіковані на матч проти Феєнорду: реакція Йовічевича

Донецький Шахтар зіштовхнувся з проблемою, адже одразу троє основних захисників не зможуть зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорду.

У другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна одразу троє гравців Шахтаря отримали жовті картки, які призвели до їх дискваліфікації. Це центральний захисник Валерій Бондар, лівий захисник Богдан Михайліченко та правий захисник Юхим Конопля. Таким чином вони не зіграють проти Феєнорду в першому матчі 1/8 фіналу. Ця гра відбудеться в четвер, 9 березня.

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Через це в Шахтаря виникли певні проблеми. Адже в заявці команди залишається лише п'ять номінальних захисників. Один з них – центральний захисник Микола Матвієнко (хоча і він пропустив попередній матч "гірників" через проблеми зі здоров'ям). Хоча він може зіграти й зліва в захисті.

У такому випадку в центрі захисту можуть вийти хтось з трійки Ярослав Ракіцький, Мар'ян Фарина та Едуард Козік. Двом останнім по 19 років. При цьому якщо Козік хоча б двічі зіграв за головну команду (правда в обох випадках виходив на заміну на 2 та 9 хвилин), то Фарина поки в цьому сезоні за "гірників" не грав.

Хоча не виключено, що в центр захисту може опуститься досвідчений опорний півзахисник Тарас Степаненко.

Ще один захисник – це Лукас Тейлор, який може зіграти справа в захисті.

За день до матчу проти Феєнорду в наставника Шахтаря Ігоря Йовічевича записали, як він вирішуватимете кадрове питання з оборонцями. Наставник "гірників" вирішив не розкривати план на гру та відповідати про те, хто зіграє.

"Завтра на нас очікує важка гра, і навіть якби всі наші футболісти могли грати, однаково було б важко. Маємо план, маємо футбольні аргументи, які можемо протиставити Феєнорду. Знаємо їхні слабкі та сильні сторони, розуміємо, що вони являють собою на полі, у якій формі перебувають. Завтра футболісти, які з’являться, будуть готові віддати всі сили на полі, і я в цьому жодної хвилини не сумніваюсь. Зрозуміло, що ми маємо зіграти організовано, дисципліновано та сконцентровано, адже проти нас діятиме хороша команда. Та я впевнений, що моя команда битиметься від перших до останніх хвилин і ми будемо вірити в результат. У нашому протистоянні дві гри, а цей поєдинок лише перший. Так, він може бути важливим зі стратегічної точки зору, але ми йдемо від гри до гри. Завтра гратимемо на перемогу і віддамо для цього все, що зможемо", – запевнив Ігор Йовічевич.