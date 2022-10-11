Ексбоксер Валуєв цинічно натякнув, що масований обстріл України є відповіддю за Кримський міст

Депутат держдуми, а у минулому боксер Ніколай Валуєв показав своє недорозвиненість. Колишній спортсмен зухвало відреагував на ракетний обстріл України.

10 – 11 жовтня Росія масово обстрілює Україну. За день по нашій країні прилітає чималий десяток ракет та дронів. На жаль, такі обстріли забирають життя мирних українців.

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Валуєв: Принцип вулиці мав бути дотриманий

Своє недолуге слово щодо обстрілу України у своєму телеграм-каналі висловив небитий життя Ніколай Валуєв. Колишній боксер цинічно натякнув, що синьо-жовта країна повинна понести покарання за удари по Кримському мосту, пише 24 канал.

Валуєв назвав таку відповідь принципом вулиці, який повинен був бути дотриманий. Депутат додав до своєї реакції світлину українців, які роблять селфі на фоні великої марки з підбитим Кримським мостом.

В принципі, щоб не перераховувати. Просто доброго ранку. У мисливців кажуть: "Гусак пішов". А осінь тепла, міг би ще на півночах посидіти. Але ж не терпілося, шуганули вибухом по мосту. Тепер радості зменшиться, тим більше украінтернет пообвис. Відразу скажу, жодної "перемоги" тут немає. Дядько Сем у захваті. Але принцип вулиці мав бути дотриманий. Так що ловіть гусей, не плачте,

– написав колишній боксер.

Нагадаємо, що 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії, а наприкінці того ж місяця Валуєв отримав повістку. Колишній боксер запевнив, що піде до військкомату, але дещо заговорився у своєму зверненні.