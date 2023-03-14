"Закинь відео, де МП дає благословення на вбивство українців": реакція людей на пост Ломаченка

Українському народу не до вподоби діяння Василя Ломаченка. Боксер закблокував свою сторінку для користувачів на території України.

Василь Ломаченко у своїх соціальних мережах опублікував пост про утиск УПЦ МП. Боксер намагався обмежитися від реакції українських пошановувачів спорту, проте йому не вдалось, пише 24 канал.

Варте уваги Хай СБУ з ним подружиться, – ведучий в ефірі розніс Ломаченка, який полюбляє росіян

Тішиться підлабузництву

Василь Ломаченко, який обмежив доступ до своєї інстаграм-сторінки для користувачів на території України, надіявся, що у коментарях йому будуть росіяни співати оди. Тамтешній "зомбі-ленд" зачарований діями українського боксера та його мужньою позицією. Росіяни благословлять Ломаченка, ображають Усика та ще й встигають посперечатись з іноземними фанатами, кепкуючи з них та повчаючи, що Росія та Україна – це єдиний народ.

Проте український народ тверезо бачить ситуацію:

azuro777: Краще опублікуй відео, де керівництво МП дає благословення на вбивство українців. Та поясни до якої заповіді це відноситься. Гори у пеклі. Слава ЗСУ.

po1iakov: Росіянам подобаються твої пости, а ФСБ московського патріархату цінує твою роботу. Надіюсь, що тобі хоча би платять, якщо ні – треба частіше одягати шолом.

ramaz_lemond: Дограється клятий провокатор.

m_levadka: Вася, поміняй громадянство поки ще не пізно. Який ж ти убогий. Дно.

karavan_mariana: Я не здивуюсь, якщо він навіть звернення Путіна опублікує. Вата ватою.

lehadelalploho: До речі, вітання тобі з мого рідного міста Маріуполя, яке ти дуже часто відвідував, і кторе твої брати стерли з лиця землі. Продовжуй в тому ж дусі, сподіваюся, що СБУ нарешті дійде до тебе.

max_pachev_24: Ну і дов***об ти Вася. Не ганьби Україну!