"Дякую за мужність": як українські спортсмени реагують на повернення захисників "Азовсталі"

Україна повернула з російського полону 108 захисників "Азовсталі", а загалом 215 наших військових. Українські спортсмени, як і всі українці, зраділи цій новині та називають її найкращою від 24 лютого.

"Нам пощастило із нашими воїнами"

Якби не захисники на фронті та інших гарячих позиціях, то ніякого спорту та змагань за кордоном для наших спортсменів би не було. Тому кожну перемогу, медаль чи участь уатлети присвячують Україні, її народу та військовим, які щодня віддають життя за нашу свободу. 24 канал зробив підбірку реакції українських спортсменів на повернення 215 Героїв України з російського полону.

До теми Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону

Відзанчимо, що близько опівночі 22 вересня з'явились перші фото звільнених командирів – захисників "Азовсталі": Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, а також Дениса Шлега та Олега Хоменка. До кінця війни наші герої відновлюватимуться та перебуватимуть у Туреччині. До них зможуть приїхати рідні та близькі.

Оксана Лівач



Реакція Лівач / Скриншот із сторіс борчині

Микола Матвієнко



Реакція Матвієнка / Скриншот із сторіс футболіста

Наталія Морквич



Реакція Морквич / Скриншот із сторіс парафехтувальниці

Андрій Пятов



Реакція Пятова / Скриншот із сторіс футболіста

Катерина Крива



Реакція Кривої / Скриншот із сторіс каратистки

Ольга Харлан



Реакція Харлан / Скриншот із сторіс фехтувальниці

Юлія Левченко



Реакція Левченко / Скриншот із сторіс легкоатлетки

Ірина Геращенко



Реакція Геращенко / Скриншот із сторіс легкоатлетки

Анжеліка Терлюга



Реакція Терлюги / Скриншот із сторіс каратистки

Вікторія Ткачук



Реакція Ткачук / Скриншот із сторіс легкоатлетки

Олег Верняєв



Реакція Верняєва / Скриншот із сторіс гімнаста

Ілля Забарний



Реакція Забарного / Скриншот із сторіс футболіста

Марина Бех-Романчук



Реакція Бех-Романчук / Скриншот із сторіс легкоатлетки