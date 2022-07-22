Це катастрофа, – преса Швеції приголомшена перемогою Ворскли на стадіоні у Стокгольмі

Полтавська Ворскла у четвер, 21 липня, зіграла у першому матчі кваліфікації Ліги конференцій. Підопічні Віктора Скрипника обіграли шведського АІКа.

Неоднозначна реакція шведських ЗМІ

Матч закінчився з рахунком 2:3 на користь української команди. Голами відзначилися Степанюк, Козиренко, Челядін.

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Шведські ЗМІ не надто задоволені таким результатом. Журналісти назвали це "катастрофою" для місцевої команди.

Полтавська Ворскла не провела жодного офіційного матчу з грудня 2021 року. Але не минуло й трьох хвилин, як нападник Руслан Степанюк забив перший м'яч у зустрічі. Це був кошмарний початок, адже після завершення поєдинку і тренер Бартош Гжелак, і кілька гравців визнали, що АІК не увійшов у гру з перших хвилин. Попри це, АІК повернувся в боротьбу, як після першого, так і після другого гола, і якийсь час здавалося, що команді вдасться здобути нічию. Однак склалося не так. Натомість саме гравці Ворскли отримали можливість подякувати нечисленним землякам, які через війну в Україні, були на стадіоні у Стокгольмі,

– йдеться у виданні Dagens Nyheter.

А ось видання Allsvenskan вважає, що АІК опинився у невигідному становищі перед другим матчем з Ворсклою.

"Це був дуже спекотний день у Стокгольмі. Температура була 34 градуси вдень, а внизу біля поля навіть сягнула 37 градусів. Але вже на 4-й хвилині Ворскла влаштувала справжній холодний душ для прихильників АІКа на стадіоні, а українські прапори гордо замайоріли на північній трибуні арени.

У першому таймі гості були однозначно кращими, однак наприкінці його АІК провів найкращий відрізок до перерви і, зрештою, з хорошим настроєм пішов відпочивати. А от в другому таймі можна сказати, що шведи продемонстрували не дуже хороший футбол. Загалом результат став великим розчаруванням для АІКа", –зазначає видання.

"Ми маємо грати краще"

Портал Fotboll STHLM теж вкрай розчарований грою АІКа. Форвард шведського гранда вважає, що його команда грала набагато краще.

"Перший матч АІКа у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій завершився поразкою з рахунком 2:3. Це – дуже погано, просто неймовірно. Потрібно було просто приїхати та виграти футбольний матч. Це було дуже погано, катастрофа.

Ми маємо грати краще. АІК має прокинутися. Останній гол – це гол мрії і з ним можна лише привітати. Але давайте будемо чесними – як ми можемо забити, якщо ми не можемо хоч раз доставити м'яч у штрафний майданчик? Неможливо забити від кутового прапорця", – наводить Fotboll STHLM слова форварда АІКа Йона Гвідетті.

Матч-відповідь АІК – Ворскла відбудеться 27 липня у Стокгольмі.