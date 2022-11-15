"Спорт не може існувати окремо від здорового глузду": Саладуха відповіла Президенту МОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету Маркус Бах виступив з дивною заявою на саміті країн G20. Чиновник вимагав допустити росіян до міжнародних спортивних змагань.

Чемпіонка світу та Європи, а нині народний депутат України Ольга Саладуха різко відповіла на заяву Президента МОК Томаса Баха.

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На своїй сторінці у Facebook Ольга опублікувала пост, в якому закликала чиновника приїхати в Україну і на власному досвіді відчути "миролюбні" російські обстріли. Можливо після цього візиту Президент МОК зрозуміє всю хибність власної політики.

"Президент МОК Томас Бах сьогодні недвозначно висловився за повернення росіян та білорусів на міжнародні спортивні арени.

Під канонаду масових обстрілів українських міст та сіл. Коли по нашій країні випустили сотню ракет, коли влучили у житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури.

Можливо, пану Баху було б доцільно приїхати до Києва в один з таких днів. Та на власній шкірі переконатися, якими "миролюбними" є росіяни.

Тоді він зрозумів би, що світовий спорт не може існувати окремо від здорового глузду, окремо від олімпійських принципів, окремо від поваги до міжнародного права.

Вважаю, що профільне міністерство та НОК повинні негайно сформувати консолідовану позицію щодо одіозної заяви Томаса Баха й закликати спортивні спільноти інших країн солідаризуватися з Україною.

Україна ніколи не погодиться на "реабілітацію" спортсменів РФ та Білорусі, допоки на наші голови падають їхні ракети, допоки вбивають наших людей, допоки руйнують наші стадіони, допоки нога ворожого солдата топче нашу землю", – написала Саладуха.

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