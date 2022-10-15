Маліновський кумедно відреагував на чутки про новий контракт із Аталантою

Італійські ЗМІ повідомили про продовження співпраці Руслана Маліновського з Аталантою. Футболіст вже відреагував на такі чутки.

Українська преса активно підхопила інформацію про можливе продовження співпраці з італійським клубом. З чого Руслан Маліновський лише посміявся.

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Чергові чутки від італійських ЗМІ

Футболіст збірної України залишив коментар під постом інстаграм пабліку Theukrfoot про його продовження контракту з Аталантою. Маліновський поставив три смайлики, які сміються.

Схоже, що італійські ЗМІ знову підсунули хибну інформацію та не було нікого навіть натяку на продовження угоди.



Реакція Маліновського / Скриншот із інстаграму Футбол України

Нагадаємо, що у Руслана є чинний контракт із бергамівським клубом. За даними Transfermarkt, угода Маліновського з Аталантою розрахована до кінця червня 2023 року. Однак сам футболіст повідомляв, що співпраця підписана до 30 червня 2024-го.

У новому сезоні Маліновський відіграв за Аталанту 9 матчів, у яких забив один гол та зробив один асист.

Бергамівський клуб набрав 21 бал та йде на другому місці у турнірній таблиці Серії А. Аталанта поступається лише 2 очками лідеру чемпіонату Наполі.