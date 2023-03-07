"Повинні горіти у страшному вогні": сильна реакція коментатора на розстріл полоненого – відео

Цивілізований світ сколихнуло відео старти українського військовополоненого росіянами, яке з'явилось у мережі 6 березня. Спортивна спільнота теж не обійшла ці звірства осторонь.

На відео видно українського захисника, який потрапив у полон росіян. На бикування окупантів наш військовий відповів "Слава Україні!", за що впритул був розстріляний безжальним ворогом. Це відео спричинило шалений БУМ у соцмережах, пише 24 канал.

Варто побачити Героям слава, а тобі в раю: щемливе відео Усика на розстріл військовополоненого росіянами

"Щоб усі їх родичі та друзі постійно відчували, той нестерпний біль"

Сторінці спортсменів в інстаграмі, твітері та інших соцмережах гудуть цим моторошним роликом. Вкотре цю тему розстрілу зачепив коментатор матчу АПЛ Брентфорд – Фулхем Ігор Бойко.

Перед стартовим свистком український коментатор видав потужний спіч у прямому ефірі. Бойко вшанував пам'ять полеглого за свободу України бійця та звернувся до окупантів. Ворог повинен відповісти за усі скоєні злочини та горіти у вогні.

Героям слава, чоловіче! Героям слава! І смерть ворогам! Усім ворогам, котрі прийшли в Україну вбивати її синів та дочок. Усі вони повинні бути знищені, усі вони повинні горіти у страшному вогні. І не віртуальному пеклі, яке вигадали церковники, аби залякувати полохливих людей. А в справжньому людському вогні. І щоб усі їх родичі та друзі постійно відчували, той нестерпний біль, порив якого пережив кожен із нас, коли побачив це цинічне вбивство цього безіменного героя РФ за підтримки російського народу. Усі вони повинні відповісти за свої злочини. Слава Україні! І Слава Героям,

– сказав український коментатор на початку матчу АПЛ.

Реакція коментатора на страту військовополоненого росіянами: дивіться відео

Відзначимо, що сім'я загиблого воїна впізнала свого родича, якого розстріляли росіяни. У ЗСУ назвали ймовірне прізвище військового – Тимофій Шадура. За даними Сухопутних військ ЗСУ, він пропав безвісти ще 3 лютого 2023 року. Служив захисник в 30-й окремій механізованій бригаді.

Нагадаємо, що матч АПЛ приніс прихильникам англійського футболу п'ять голів, один із яких забив футболіст Шахтаря, який виступав в оренді у Фулхемі, Манор Соломон. Але навіть його м'яч не приніс гостям перемогу. Бренфторд вирвав три очки за домашніх трибун – 3:2.